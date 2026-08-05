В музее-заповеднике «Коломенско-Зарайский» пройдут «Открытые дни археологии»

С 14 по 16 августа в музее-заповеднике «Коломенско-Зарайский», расположенном в городе Зарайск Московской области, Институт археологии РАН проведет «Открытые дни археологии». Это мероприятие приурочено к профессиональному празднику, который отмечается 15 августа.

На территории Зарайского кремля кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии РАН Сергей Лев проведет экскурсию «Зарайская стоянка — памятник мирового значения». Посетители узнают об истории изучения стоянки и ярких находках, найденных на территории древнейшего поселения Подмосковья.

Главный научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Тимур Галкин 15 и 16 августа проведет экскурсии «По раскопам в Зарайском кремле». Посетители узнают об археологических исследованиях на территории крепости. Также Тимур Олегович прочитает лекцию «Зарайская археология: предтечи (начало археологического изучения Зарайска в XIX — начале XX века)» и расскажет о взаимодействии с членами Рязанской ученой архивной комиссии, Московского археологического общества и Императорской археологической комиссии.

Начало экскурсий в 12:00. Рекомендованный возраст участников — 12 лет и старше.

Подробная информация размещена на странице ВК Коломенско-Зарайского музея-заповедника.