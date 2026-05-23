В музее-заповеднике имени Чехова проведут «Мелиховскую весну»

С 22 по 31 мая в музее-заповеднике имени А. П. Чехова состоится XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В программе — спектакли по произведениям знаменитого русского писателя и о нем самом.

В этом году на фестивале представят рекордное количество постановок — 25. Для их показа задействуют расширенную Открытую сцену музея, а также новую площадку — Подольский драматический театр.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов рассказал, что в музее-заповеднике продолжается масштабная реконструкция и благоустройство. Построили новый главный вход с автостоянкой и большой инженерно-технический корпус, проложили пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы. Обновили флигель «Чайка», конюшню с каретным сараем, дом прислуги, баню и пожарный сарай. Завершают капремонт административного здания.

На втором этапе до 2029 года построят «Чехов-центр», арт-кампусы и еще одну большую парковку, благоустроят дальний пруд и сады.

По мнению Кузнецова, интерес к творчеству Чехова во всем мире не ослабевает. Мелихово остается местом, где раз в год можно увидеть самого разного и актуального Антона Павловича.

По данным директора музея-заповедника Анастасии Журавлевой, на фестивале традиционно задействуют две главные площадки: камерную сцену на 100 человек и основную уличную с крытым залом. Его значительно расширили: в этом году он вмещает не 400, а 600 зрителей.

В афише — постановки из семи стран: России, Казахстана, Абхазии, Сербии, Беларуси, Ирана и Вьетнама. Для того чтобы принять всех, задействуют еще две площадки: впервые — Подольский драматический театр и традиционно — Серпуховский музыкально-драматический.

Фестиваль «Мелиховская весна» проводят с 2000 года при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. На этот творческий форум приглашают российские и зарубежные профессиональные театры.

Подробности о программе фестиваля и расписании рейсов бесплатных трансферов можно найти на сайте музея-заповедника: [https://chekhovmuseum.com/festivals/melikhovo/other-years/4702](https://chekhovmuseum.com/festivals/melikhovo/other-years/4702).