В музее-заповеднике имени А. П. Чехова открылся фестиваль «Мелиховская весна»

С 22 по 31 мая в музее-заповеднике им. А. П. Чехова проходит XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В программе — спектакли по произведениям Антона Чехова или о нем самом.

Пленэрную программу открыли постановкой пьесы «Дядя Ваня», которая в этом году отмечает свой 130-летний юбилей. Чехов написал ее в Мелихове в 1896 году. Перед началом спектакля с приветственными речами выступили министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава округа Михаил Собакин и директор музея-заповедника Анастасия Журавлева.

Зрителям представили постановку Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ), где спектакль с большим успехом идет более 20 лет. Участникам и гостям фестиваля постановка очень понравилась. Режиссер Лев Додин, народный артист России, отметил, что иногда человек начинает ощущать прошедшую жизнь как некую ценность, которую он не сумел использовать.

«Смертельно больной доктор Чехов очень хорошо знал эту коллизию и с удивительной нежностью и отчаянной беспощадностью анализировал ее», — подчеркнул режиссер.

Фестиваль «Мелиховская весна» проводится с 2000 года при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. В этом году на участие подали 103 заявки из 13 стран. В итоговую афишу включили 26 постановок театральных коллективов России, Казахстана, Абхазии, Сербии, Беларуси, Ирана и Вьетнама. Всего в программе — более 30 событий.

