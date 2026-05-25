В музее-заповеднике «Горки Ленинские» возобновила работу станция сапсерфинга

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» вновь начала работу станция сапсерфинга Surf Spot. Теперь любой желающий может отправиться в групповой сплав по реке Пахра или арендовать сапборд для индивидуального катания.

Перед началом водной прогулки всем участникам проводят обязательный инструктаж. Специалист рассказывает о технике безопасности, правильной гребле, а также о том, как правильно встать на доску и сойти с нее. Затем команда из 12 человек отправляется в увлекательное путешествие до дамбы. Два часа сплава проходят незаметно, а на обратном пути участников подбирает моторная лодка и буксирует обратно к точке старта.

По окончании речной прогулки для гостей устраивают пикник с вкусными бургерами и чаем со сладостями.

У Surf Spot есть особая программа — рассветный сплав. Участники могут приехать с вечера, посмотреть кино, остаться с палаткой на ночь и встретить рассвет уже на реке Пахра на сапборде.

Это не единственная точка Surf Spot в Ленинском округе. Станция также работает на территории конного парка «Русь» недалеко от поселка Орлово.

Записаться на сплав можно на сайте: https://supsurf-spot.ru.