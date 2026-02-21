В музее-заповеднике «Горки Ленинские» сожгли самое высокое в России чучело Масленицы

Гости фестиваля стали свидетелями впечатляющего огненного шоу, которое длилось около 20 минут. Они наблюдали, как пламя постепенно уничтожает платье куклы, ее «золотые» сережки и кокошник. Кульминация наступила, когда догоревшая конструкция с грохотом и треском рухнула на землю, а все восторженно закричали: «Ура!».

Жительница Москвы Нина поделилась своими эмоциями. Она призналась, что в момент сожжения чучела у нее выступили слезы на глазах. Девушка добавила, что никогда не видела ничего подобного.

Строить чучело начали за несколько недель до события. Сначала сделали основание, голову с кокошником и серьгами, а затем заполнили «этажи» сеном. На создание рекордсменки ушло 300 метров досок, 300 брусьев и более 350 метров ткани.