В музее-заповеднике «Горки Ленинские» отпраздновали Масленицу

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялось яркое и масштабное празднование Масленицы, которое собрало более семи тысяч гостей из Подмосковья. Это уже одиннадцатая по счету Масленица в этом месте, и в этом году организаторы подготовили обширную программу для всех возрастов.

На главной сцене выступили лучшие российские фолк-коллективы, такие как «Бабкины внуки», Monelina, DeepFolk, а также виртуоз балалайки Михаил Никифоров и группа Redjji. Ходулисты в ярких масках создавали атмосферу настоящего карнавала, заводя зрителей под зажигательные песни.

Гости участвовали в традиционных зимних забавах: метали валенки и гигантские сковородки, водили хороводы, бегали в мешках и лаптях-скороходах, перетягивали канаты и пробовали себя в гиревом спорте. Дети могли посетить мастер-классы, где они создавали куклы из лыка, ниток и лоскутов, расписывали игрушки или мастерили средневековые палки.

Жительница Подольска Мария вместе с друзьями впервые посетила фестиваль в Горках и поделилась своими впечатлениями: «Нам здесь очень нравится, мы успели поучаствовать во многих эстафетах и вдоволь натанцеваться». Они с нетерпением ждут главного события — сжигания самого высокого чучела в стране и выступления артистов конного театра.