В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдет проект «ВМузей»

С 22 по 26 апреля музей-заповедник «Дмитровский кремль» примет участие в проекте «ВМузей». В это время музей будет работать до позднего вечера, будут организованы авторские экскурсии, арт-медитации, интерактивные программы и костюмированные мероприятия.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, проект дает возможность взглянуть на Дмитров глазами жителей прошлых столетий.

Ведущий научный сотрудник Наталья Портнова проведет 22 апреля экскурсию под названием «Атмосфера городской усадьбы: о доме Олсуфьевых, Кропоткиных». Посетители узнают интересные факты о жителях усадьбы и всемирно известном ученом, путешественнике и теоретике анархизма князе Петре Алексеевиче Кропоткине.

В тот же день состоится еще одна авторская экскурсия — «Старый Дмитров в графике и картографии» от Натальи Табуновой. Участники увидят, как художники-акварелисты изображали красоту дмитровских улочек и как менялся облик города на картах.

Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо заранее записаться по телефону: 8 (495) 993-74-13.