В музее «Дмитровский кремль» пройдет экскурсия об Аполлинарии Васнецове

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 1 августа состоится эксклюзивная экскурсия «Тайны главной картины про Дмитров». Мероприятие посвящено 170-летию со дня рождения русского художника, мастера исторической живописи Аполлинария Васнецова.

Экскурсия пройдет в рамках проекта «Открытые фонды». Участникам представится уникальная возможность увидеть подлинник картины «Дмитров в XVI веке» — графического шедевра Аполлинария Васнецова, который почти не покидает хранилище. Также экскурсанты смогут познакомиться с эскизами и черновиками картины, редкими документами и семейными фотографиями художника из музейного архива.

Хранитель коллекции графики Наталья Табунова расскажет историю заказа полотна и выбора художника, которому доверили его написать. Посетители узнают о работе Васнецова с летописями для достижения исторической достоверности.

Аполлинарий Васнецов воссоздавал атмосферу старой Москвы, опираясь на исторические документы, летописи, записки иностранцев, этнографические материалы, средневековые планы, карты и труды историков.

Экскурсия состоится 1 августа в 11:00 и в 14:00. Записаться можно по телефону 8 (495) 993-74-13.

Адрес музея: Московская область, город Дмитров, Историческая площадь, 16.