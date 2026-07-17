Выставка работ художника Сергея Герасимова открылась в Дмитрове

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция знакомит с наследием художника, для которого графика и живопись были одинаково значимыми способами выражения.

Экспонаты предоставлены Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником. Посетители смогут увидеть работы, отражающие творческий путь мастера: от ранних учебных рисунков и акварелей до монументальных полотен. Среди них — автопортрет «Страшный гусь», серия акварелей «Москва–Самарканд–Москва», созданная в годы войны, и эскиз к картине «Восстание крестьян под Можайском в 1860 году».

Сергей Герасимов — народный художник СССР, доктор искусствоведения, профессор. Он был директором Московского высшего художественно-промышленного института (бывшего Строгановского) и первым секретарем Правления Союза художников СССР. В его творчестве отразились исторические события и идеологические тенденции разных периодов. Герасимов работал в различных техниках, включая акварель, литографию, масло, темперу, а также использовал пастель, уголь и карандаш. Его произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других музейных собраниях.

Выставка будет открыта до 27 сентября.

Адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 17.