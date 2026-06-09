Выставку художника Бориса Чупрова откроют в Дмитрове

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция «50 лет творчества» представит лишь небольшую часть произведений художника, однако позволит проследить его творческий путь. Одной из основных тем в творчестве Чупрова является тема войны. Наибольшую известность ему принесла диорама, посвященная событиям Великой Отечественной войны, а также полотно «Битва на Перемиловской высоте», которое представлено в зале «Дмитровский край в годы ВОВ».

Художник работает в различных техниках и жанрах, сочетая монументальную и станковую живопись. Его произведения можно встретить в росписи интерьеров гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве, храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево Дмитровского района и культурных центрах. Картины мастера хранятся в российских и зарубежных галереях, а также в частных коллекциях.

Выставка будет открыта для посещения до двадцать шестого июля.