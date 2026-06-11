В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока пройдет летний фестиваль

20 июня в усадьбе Шахматово городского округа Солнечногорск состоится летний фестиваль «Времена года». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие подойдет для участников всех возрастов.

На территории старинной усадьбы развернутся четыре тематические станции, каждая из которых будет отражать атмосферу и колорит определенного сезона. Гости фестиваля смогут совершить увлекательное путешествие сквозь весну, лето, осень и зиму всего за один день.

Посетителей ждут веселые сезонные конкурсы и традиционные забавы. На станциях будут работать мастер-классы, где каждый желающий сможет сделать памятные сувениры своими руками — оригинальные брелоки и «солнышко на палочке». Для любителей загадок и активного отдыха разработан специальный квест-путеводитель по территории усадьбы: участникам предстоит отыскать и разгадать головоломки о временах года.

Также будет работать чайная станция, где все желающие смогут отдохнуть и поделиться впечатлениями за кружкой ароматного чая из русского самовара.

Начало праздника запланировано на 12:00. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.