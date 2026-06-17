В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока открывается выставка о пьесе «Балаганчик»

18 июня в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в усадьбе Тараканово городского округа Солнечногорск открывается выставка «Занавес над Балаганчиком». Она посвящена судьбе пьесы Александра Блока «Балаганчик».

На выставке будут представлены экспонаты, связанные с первой постановкой пьесы. Посетители смогут увидеть журнал «Факелы» с первой публикацией «Балаганчика», портреты участников постановки и графические работы художников, посвященные этой пьесе.

Премьера «Балаганчика» состоялась в 1906 году в Санкт-Петербурге и стала одним из центральных событий в истории русского театра начала XX века. Александр Блок ввел в новую театральную систему образы Арлекина, Пьеро и Коломбины, связав символистскую драму с традицией импровизационного театра масок. Драму поставил Всеволод Мейерхольд, а музыку к спектаклю написал Михаил Кузмин. Оформление спектакля поручили русскому живописцу и театральному художнику Николаю Сапунову.

Спектакль вызвал скандал, зрители и критики были шокированы увиденным. Мнения разделились: одни бешено аплодировали, другие назвали постановку «Бедламчиком».

Выставка продолжит работу до 31 июля.

Адрес музея-заповедника: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Тараканово, 32.