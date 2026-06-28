В музее-заповеднике Чайковского впервые за четверть века прошла опера «Орлеанская дева

На фестивале в городском округе Клин жители и гости смогли увидеть оперу П. И. Чайковского «Орлеанская дева». Это первая постановка этого произведения за последнюю четверть века в данном месте.

Артистами выступили солисты Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Постановка стала последней премьерой театра в конце 2025 года и была привезена на фестиваль практически сразу после премьеры.

Художественным руководителем оперной труппы и главным режиссером театра является народный артист России Александр Титель, его соавтором — главный художник МАМТ, народный художник России Владимир Арефьев, а также приглашенный дирижер Кристиан Кнапп.

Сценография погрузила зрителей в атмосферу XV века, сохранив при этом современную выразительность. Масштабные хоровые и оркестровые сцены раскрыли всю палитру эмоций: от скорбных молитв до яростных призывов к оружию. Опера прошла под открытым небом в четырех действиях. Постановку адаптировали: от масштабных декораций и 250 костюмов отказались — команда создала полуконцертный, полудейственный вариант.

Артисты исполнили партии наизусть, без пультов и привычных папок с нотами. Из-за условий площадки для полутора тысяч зрителей использовали микрофоны.

Кристиан Кнапп подчеркнул, что в этой опере Чайковский начал формулировать идеи и формы, позже нашедшие полное воплощение в «Пиковой даме», «Мазепе» и «Иоланте». Александр Титель напомнил о глубокой связи театра с творчеством композитора: отправной точкой в истории театра стал «Евгений Онегин», поставленный Станиславским в 1922 году.