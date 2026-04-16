В музее-заповеднике «Архангельское» стартовал весенний сезон

В музее-заповеднике «Архангельское» в городском округе Красногорск стартовал весенний сезон. Реставраторы возвращают парку его главное украшение — открытую коллекцию скульптуры.

Мраморные фигуры, скрытые всю зиму под защитными коробами, «просыпаются» на аллеях музея-заповедника. Под футлярами мрамор провел несколько месяцев, чтобы уберечь его от морозов и осадков. Теперь настало время ухода и осмотра.

«Футляры защищают от снега, ливней и перепадов температур. Сейчас мы очищаем скульптуру, наносим гидрофобизирующий слой — он работает несколько лет», — объясняет реставратор Михаил Ушатов.

В парке насчитывается 190 мраморных объектов: от античных богов до философов и львов. Коллекцию начали собирать еще Юсуповы, и сегодня она считается одной из крупнейших в Подмосковье.

Осмотр скульптур проводится ежедневно, ведь влияние погоды, птиц и даже прикосновений посетителей постепенно стирает детали. Реставраторы фиксируют малейшие изменения и сразу реагируют на них.

Новый сезон в Архангельском открывается не только в парке. Уже 23 апреля в «Оранжереях» стартует выставка «Путешествие во времени и пространстве», а в конце месяца — обновленная экспозиция фарфора. Возрастные ограничения: 6+.