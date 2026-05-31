В музее-заповеднике «Архангельское» стартовал новый сезон Летней сцены

В музее-заповеднике «Архангельское» начался шестой сезон Летней сцены, который обещает стать одним из самых насыщенных в истории проекта. В день открытия концерт Валерия Сюткина собрал около 500 зрителей.

Каждые выходные на сцене будут выступать известные музыканты. Нынешний сезон продлится как минимум до 8 августа. Среди участников — народные артисты России Дмитрий Харатьян и Сергей Жилин, а также всемирно известный джазовый музыкант, двукратный обладатель премии «Грэмми» Гросс.

Руководитель пресс-службы музея-заповедника Ольга Катасонова рассказала, что проект объединяет музыку и историю старинной усадьбы Юсуповых. Центральное место в программе занимает джаз — жанр, который позволяет по-новому раскрывать даже классические произведения.

Организаторы отмечают, что концерты под открытым небом стали доброй традицией Архангельского. Музыкальные вечера позволяют не только услышать известных исполнителей, но и по-новому взглянуть на одну из самых красивых усадеб Подмосковья, где любовь к музыке зародилась еще во времена князей Юсуповых.