В музее-заповеднике «Архангельское» состоится XII Международный фестиваль «Джазовые сезоны»

На площадке музея-заповедника «Архангельское» в городском округе Красногорск 22 и 23 августа пройдет XII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что музыкальная программа развернется сразу на двух сценах.

Среди участников фестиваля — известные музыканты и коллективы: Игорь Бутман, Варвара Убель и Московский джазовый оркестр, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», Uma2rman, Сурганова и Оркестр, Аглая Шиловская и LRK trio, Борис Березовский, Дмитрий Носков и оркестр Сергея Богданова, Secret Atelier, Саша Алмазова и многие другие.

Помимо концертов под открытым небом, гостей фестиваля традиционно ждут развлекательные мероприятия для всей семьи: интерактивные зоны, мастер-классы по живописи и игре на музыкальных инструментах, спортивные активности и многое другое.

Подробная информация и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.