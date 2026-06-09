В музее-заповеднике «Архангельское» открылся 108-й театральный сезон

В музее-заповеднике «Архангельское» стартовал 108-й театральный сезон, посвященный 275-летию со дня рождения Пьетро Гонзаги — художника и первого сценографа в мировой истории. Старт сезону дала выставка, объединившая работы мастера и современного театрального художника Максима Обрезкова, главного художника Театра имени Вахтангова.

По словам Максима Обрезкова, театр всегда был диалогом между художником и зрителем: «Театр всегда был диалогом. Двести лет назад художники размышляли о том, что волнует человека, и сегодня мы делаем то же самое».

Президент премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький назвал творчество Гонзаги настоящим культурным мостом, который связывает поколения художников.

Генеральный директор музея-заповедника Елена Харламова сообщила, что открытие сезона дает старт всей летней театрально-музыкальной программе Архангельского. В программе — концерты, спектакли и крупные фестивальные проекты. Одним из главных событий станет мировая премьера спектакля «Сияние» с участием Дианы Вишневой и Государственного академического симфонического оркестра России.