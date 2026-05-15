В музее-заповеднике «Архангельское» открылась выставка, посвященная князю Юсупову

В музее-заповеднике «Архангельское» распахнула свои двери выставка, приуроченная к 275-летию со дня рождения князя Николая Борисовича Юсупова. Экспозиция освещает роль Юсупова в коронации императора Павла I и его участие в трех императорских коронациях: Павла I, Александра I и Николая I.

Начальник отдела научно-исследовательской работы музея Константин Боленко подчеркнул, что Юсупов играл ключевую роль в организации одного из главных государственных событий Российской империи. Он фактически был «топ-менеджером» масштабной церемонии, в которой участвовало около 40 человек.

На выставке можно увидеть редкие документы и экспонаты, многие из которых представлены впервые: рескрипты Павла I о назначении Юсупова верховным маршалом, рукописная книга с описанием церемониала и личными пометами князя, эскизы триумфальных арок, медали, музыкальные произведения и мультимедийные инсталляции.

Заместитель директора музея-заповедника А. С. Пушкина Владимир Сизов отметил необычное сочетание исторической экспозиции и современных технологий, которое привлекает внимание посетителей.

Выставка будет работать в «Архангельском» до конца августа. Возрастные ограничения: 12+.