В музее-заповеднике «Архангельское» открылась выставка о путешествиях во времени

В Музее-заповеднике «Архангельское» начала работу выставка под названием «Путешествия. Во времени и пространстве». Экспозиция в Ботанических оранжереях представляет собой путь через разные эпохи: от неспешных путешествий в каретах до современной скорости.

«Лето — время путешествий, и нам хотелось передать эти эмоции — от прошлого к настоящему», — делится Феодора Фаерман.

Среди экспонатов посетители найдут сундуки, сувениры аристократов и редкие предметы, такие как египетская статуэтка. Есть даже инсталляции с ароматами, которые помогают вернуться в прошлое.

Особое внимание уделено путевым альбомам семьи Бенкендорфов начала XIX века. В трех альбомах представлено 87 рисунков Италии 1819–1820 годов, дополненных современными фотографиями, сделанными с тех же точек спустя два века.

Выставка объединяет артефакты Юсуповых, Голицыных и произведения современных художников, демонстрируя, как изменения в скорости путешествий влияют на восприятие мира — от вдумчивого созерцания к «сжимающемуся» пространству и клиповому мышлению.

Выставка будет открыта до конца лета. Возрастные ограничения: 6+.