В музее-заповеднике «Архангельское» открылась выставка дальневосточного фарфора

В музее-заповеднике «Архангельское» начала работу выставка, где представлены редкие предметы из собрания князей Юсуповых. Впервые за долгое время широкой публике станут доступны 87 экспонатов, которые ранее не покидали хранилища.

На выставке можно увидеть китайский фарфор эпохи династии Цин и японские изделия «старые Имари». Эти предметы когда-то были доступны лишь высшей знати.

Куратор выставки Анастасия Москалева назвала экспозицию «путешествием в мир символов». Каждый предмет здесь — это зашифрованное послание, которое можно «прочитать» с помощью подробных пояснений и интерактивных элементов, размещенных рядом с витринами.

Особое внимание привлекают вазы с зелеными драконами, вероятно, созданные в императорских мастерских и попавшие в Россию в качестве дипломатического дара. Также стоит отметить большую супницу в форме карпа — редкий пример экспортного фарфора для Европы.

Организаторы уверены, что за один визит увидеть и понять все невозможно, поэтому они предлагают посетителям возвращаться снова и снова, чтобы открыть новые смыслы. Выставка будет работать почти два года.