В музее-заповеднике А. С. Пушкина проведут занятие об истории кавалерист-девицы

Фото: Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина

19 апреля в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина состоится интерактивное занятие «История кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой». Мероприятие входит в музейно-образовательную программу «Этих дней не смолкнет слава», как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут узнать о жизни Надежды Андреевны Дуровой — первой женщины-офицера русской императорской армии. Она десять лет служила в кавалерии и была удостоена главного воинского ордена России — Георгиевского креста.

Историк и ведущий методист музея-заповедника А. С. Пушкина Ирина Хоцанова расскажет о судьбе этой удивительной женщины. После военной службы Надежда Андреевна посвятила себя литературе, ее талант был высоко оценен современниками, в том числе Пушкиным, Белинским, Гоголем и Жуковским.

На занятии посетители получат практические знания: научатся различать военную форму разных видов кавалерии той эпохи и узнают редкие факты о событиях Отечественной войны 1812 года.

Начало занятия запланировано на 12:00. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.