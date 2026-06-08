В музее-заповеднике Пушкина прошел литературно-поэтический фестиваль

6 и 7 июня в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина состоялся VI литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ». Мероприятие приурочено ко дню рождения великого поэта и собрало более 8 тысяч посетителей за два дня.

Фестиваль стал значимым культурным событием в Подмосковье. Участники смогли посетить мастер-классы, познакомиться с музейными экспозициями, прогуляться среди арт-объектов и тематических фотозон.

«Стало доброй традицией отмечать день рождения нашего великого поэта здесь в Больших Вяземах на фестивале "Проект: ПОЭТ". Событие пользуется огромной популярностью, а значит интерес к русскому слову, к литературе в наши дни очень высок», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Среди участников фестиваля были народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актрисы театра и кино Ирина Горбачева, Екатерина Волкова и Агния Кузнецова, певец и композитор Петр Налич, музыкальные дуэты SOCRAT & LERA и «Кай и Гетера».

Гости фестиваля насладились литературными и музыкально-поэтическими проектами. Одной из ярких страниц мероприятия стало выступление Ирины Горбачевой с литературной программой по произведению «Две жизни» Конкордии Антаровой.

Также популярностью пользовалась площадка «Открытый микрофон», где десятки участников прочитали собственные произведения и любимые стихи со сцены фестиваля.

Завершился фестиваль показом под открытым небом нового семейного фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна. Вечерний кинопоказ в исторических декорациях усадьбы Вяземы стал красивой финальной точкой фестиваля и собрал сотни зрителей.