В музее-заповеднике А. П. Чехова прошел театральный фестиваль

С 22 по 31 мая в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» состоялся XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В мероприятии приняли участие 25 театральных коллективов из разных городов России и зарубежных стран.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил: «Фестиваль „Мелиховская весна“ в 2026 году посетило более 8 тысяч зрителей, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. И потенциал для роста у этого театрального форума очень большой».

В рамках фестиваля были представлены спектакли по произведениям А. П. Чехова, а также спецпрограмма «Чехов+», включающая постановки по произведениям Михаила Афанасьевича Булгакова. Среди участников — театры из Самары, Нижнего Тагила, Иркутска, а также из Вьетнама, Сербии и Туркменистана.

Директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева поделилась впечатлениями: «22 спектакля в этом году пополнили мелиховскую театральную чеховиану. Ожидаемо интересной получилась и спецпрограмма „Чехов+“».

Фестиваль включал более 30 мероприятий, среди которых творческие встречи с известными артистами и день памяти Олега Николаевича Ефремова. Детская программа фестиваля привлекла юных зрителей спектаклем «Каштанка» и конкурсом чтецких работ.