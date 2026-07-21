В музее-заповеднике «Мелихово» завершился благотворительный марафон

18 июля в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов Московской области, прошло заключительное мероприятие благотворительного марафона «Не уставайте делать добро!». Марафон был приурочен ко Дню памяти А. П. Чехова и запущен 18 июня совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь».

В заключительный день гости музея-заповедника гуляли по усадьбе, участвовали в усадебных играх, смотрели инсценировки по рассказам А. П. Чехова, участвовали в познавательных симуляциях от фонда «Подари жизнь» и мастерили «Браслет дружбы».

Основные события марафона проходили на площадке перед «Конюшней с каретным сараем». Здесь состоялся паблик-ток о донорстве крови, в котором приняли участие врач-гематолог Центра детской гематологии имени Димы Рогачева Дмитрий Венев и руководитель донорского информационного центра «Подари жизнь» Наталья Замаева. Они рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются специалисты, а доноры поделились своими историями помощи.

В музыкальной программе дня выступили пианистка и скрипачка, выпускницы РАМ им. Гнесиных Валерия и Людмила Кондаковы.

Одной из популярных точек стала «Почта добра», поддержанная Почтой России. Многие посетители захотели отправить настоящую открытку прямо из музея-заповедника в любую точку России.

Марафон завершился литературными чтениями, в которых приняли участие известные артисты театра и кино, такие как актер театра «Современник» Иван Стебунов, советский и российский актер кино, телевидения и дубляжа Вадим Андреев, звезда сериала «Восьмидесятые» Наталья Земцова, молодая актриса Екатерина Шумакова и заслуженный артист России, актер театра «Чеховская студия» Юрий Голышев.

Все собранные средства будут направлены на приобретение фондом «Подари жизнь» наборов магистралей для процедуры деплеции клеток.