Цикл просветительских чтений проведут в Мелихове

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов Московской области, 23 августа откроется новый цикл просветительских чтений «Читаем Чехова». Программа лектория позволит слушателям глубже погрузиться в художественный мир великого писателя и драматурга.

Цикл просветительских встреч соберет ведущих исследователей жизни и творчества Антона Павловича Чехова. Эксперты помогут гостям разобраться в сложных вопросах биографии писателя и по-новому взглянуть на его произведения.

Первое мероприятие цикла пройдет на террасе главного чеховского дома, что позволит участникам проникнуться духом времени и места, где жил и творил Антон Павлович. Цикл откроет лекцией «Жанр классического рассказа в русской литературе: А. П. Чехов. „Святою ночью“ протоиерей Борис Даниленко. Он обсудит с гостями религиозные искания Чехова и христианские смыслы в его произведениях.

Музыкальным сопровождением вечера станет программа духовных песнопений в исполнении квартета Праздничного мужского хора Данилова монастыря.

Начало лекции в 14:00. Вход по бесплатным билетам. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация и билеты размещены на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».