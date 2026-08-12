В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» состоится спектакль «Психопаты»

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов Московской области, 15 августа пройдет спектакль «Психопаты». Это событие станет частью проекта Театральный Open-Air.

Спектакль основан на оригинальной сценической композиции, объединившей пять знаменитых рассказов А. П. Чехова: «Два газетчика», «Пересолил», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и «Психопаты». Зрители смогут проанализировать жизненные ситуации, которые часто ставит перед человеком.

Постановка стала результатом сотворчества трех режиссеров — выпускников Российской академии театрального искусства (мастерская Л. Е. Хейфеца): Кирилла Лоскутова, Артема Баскакова и Рустема Фесака. Благодаря этому новаторскому подходу спектакль получился разноплановым и многогранным.

Начало спектакля запланировано на 19:00. Возрастное ограничение — 16+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».