Спектакль «Дачный театр Антоши Чехонте» представят в Мелихове

25 июля в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет спектакль «Дачный театр Антоши Чехонте». Представление станет частью проекта «Театральный open-air», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Актеры мелиховского театра «Чеховская студия» покажут дачные рассказы в пространстве усадьбы «Мелихово». Дачные истории составляют значительную часть творчества Антона Павловича Чехова и подробно отражают быт того времени. Они демонстрируют эпоху рубежа XIX–XX веков во всем многообразии.

Начало спектакля запланировано на 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».