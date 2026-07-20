Программу «Кофемания в Мелихове» проведут в музее А. П. Чехова 1 августа

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов, 1 августа пройдет программа «Кофемания в Мелихове». Мероприятие посвящено любимому напитку Антона Павловича Чехова.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, гости смогут попробовать кофе из разных сортов на свежем воздухе и насладиться хитами золотого века мирового кинематографа.

На открытой сцене у Театрального двора развернется музыкальный марафон. В нем примут участие российский актер театра и кино, профессиональный вокалист, режиссер и художественный руководитель музыкального коллектива «Синатра Бэнд» Андрей Красноусов и ансамбль «Синатра Бэнд». Они представят программу «Ретро и джаз».

Затем гостей ждет программа «Золотой век мирового кино». В ней прозвучат знаменитые мелодии из французских и итальянских фильмов в исполнении инструментального квартета под руководством аккордеониста, пианиста и композитора Влада Ботвиновского.

Продолжит концертную программу «Вечер фламенко» в исполнении выпускника Санкт-Петербургской консерватории, лауреата международных конкурсов, гитариста Ивана Доржиева и танцовщицы и хореографа Анастасии Бахтияри.

Также пройдут творческие мастер-классы «Кофейное наслаждение» по созданию натурального скраба, «Подсвечник с кофейными зернами» и «Кофейная овечка».

Гостей мероприятия ждет нескучная лекция «Спасите меня от кофейников», которая расскажет о любви писателя к кофе. В течение дня будут проводиться экскурсии, инсценировки по рассказам А. П. Чехова и прогулки по усадьбе с экскурсоводом.

Начало программы в 12:00.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».