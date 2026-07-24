В музее-заповеднике «Мелихово» пройдет театрализованная программа о браке

С июня по сентябрь в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов, проходит театрализованная программа «Брак pro et contra». Она посвящена плюсам и минусам семейной жизни.

Программа включает в себя выставку «Брачная лихорадка», где представлены материалы из газет и юмористических журналов конца XIX века. Посетители узнают, как люди того времени знакомились, сватались, женились и заводили детей.

Кульминацией программы является спектакль-променад по мотивам водевиля А. П. Чехова «Предложение». Гости станут участниками действия и окажутся вовлечены в представление вместе с артистами.

Ближайшие спектакли пройдут 26 июля и 2 августа в 15:00 и 17:00. Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

Программа доступна по Пушкинской карте. 12+.