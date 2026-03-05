В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» отметят Международный женский день

8 марта в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов Московской области, пройдет программа «О женщинах… и не только». Мероприятие посвящено празднованию Международного женского дня, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут послушать лекцию «Мода Серебряного века» от Марьяны Скуратовской — историка и исследователя, специалиста по истории моды, члена Союза писателей России, лектора Музея русского импрессионизма. Гости узнают, как был устроен женский гардероб более ста лет назад, как возник S-образный силуэт, какие шляпы и оттенки были в тренде.

После лекции о моде и эстетике зрители увидят театральную постановку «Руководство для желающих жениться», основанную на рассказах Антона Павловича Чехова о семейных отношениях.

Начало программы запланировано на 16:00. Возрастное ограничение: 16+.

Подробности и билеты можно найти на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово»: [https://chekhovmuseum.com/posters/4635?page=14#tg:tid=19&eid=353&sid=36817](https://chekhovmuseum.com/posters/4635?page=14#tg:tid=19&eid=353&sid=36817).