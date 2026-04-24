В музее-усадьбе «Мураново» состоится фестиваль «Талица»

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева» в Пушкинском городском округе 25 апреля пройдет фестиваль «Талица». Это камерный праздник дачной культуры, подготовка к которому началась еще три месяца назад.

Программа фестиваля расширилась по сравнению с предыдущими годами. Гостей ждут мастер-классы, творческие встречи и детский спектакль «Карлик Нос». В течение дня будут работать «Поэтическая веранда», экскурсии по парку и дому, а также ремесленная ярмарка и фудкорт.

Одной из особенностей фестиваля станет «тропа художника»: современные пленэристы разместятся в тех же точках, где в XIX веке писал усадьбу Дмитрий Путята. К вечеру устроят вернисаж — можно будет сравнить, как изменились пейзажи за полтора столетия.

Еще одна задумка — прогулка от станции Ашукинская до усадьбы по историческому маршруту через лес и дачные поселки.

Организаторы рассчитывают как минимум на тысячу гостей и надеются на благоприятную погоду. Завершится день запуском воздушных змеев на Барском лугу — к этому действу смогут присоединиться все желающие.

