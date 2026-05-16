В музее-усадьбе Мураново открылся сезон крокета

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева» открылся сезон крокета — старинной игры, популярной среди европейской аристократии в XIX веке. Теперь посетители могут окунуться в атмосферу дачного романа и попробовать свои силы в этой увлекательной игре.

Игровая площадка открылась 16 мая и будет работать до октября по выходным. Инструктор по крокету Сергей Жуковский рассказал, что правила игры не так сложны, как кажутся: участникам нужно провести шар через ворота по определенной траектории, коснуться колышка соперника и вернуться к своему. Побеждает команда, которая первой завершит маршрут.

По словам инструктора, за внешней неторопливостью крокета скрывается довольно азартная игра. Многие сначала относятся к нему скептически, но уже через несколько минут начинают всерьез соревноваться и просчитывать ходы соперников.

К участию допускаются игроки старше 10 лет. Крокет в Муранове доступен каждую субботу и воскресенье.

