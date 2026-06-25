В музее-усадьбе «Даровое» пройдет литературно-этнографический фестиваль

4 июля в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» состоится XI Литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом». Мероприятие проходит в рамках проекта «Усадьбы Москвы», к которому присоединились несколько усадеб Подмосковья.

Музей-усадьба «Даровое» — это родительское имение Достоевских, где будущий писатель проводил летние месяцы. Здесь сохранились липовая роща, сады и пруд. Посетители фестиваля смогут окунуться в атмосферу русской деревни XIX века и по-новому открыть творчество Достоевского.

На фестивале будут работать ремесленные мастерские, где реконструкторы научат изготавливать глиняную посуду, плести из лозы и лыка, ткать на историческом ткацком станке. Энтузиасты исторической кухни познакомят с традициями чаепития и поделятся старинными рецептами приготовления варенья и других лакомств.

Выступления фольклорных коллективов поддержат атмосферу праздничных народных гуляний. Балаганный театр покажет представление с любимцем публики второй половины XIX века — Петрушкой.

В образовательной программе фестиваля — знакомство с творчеством Достоевского и русской классической литературой. Программа «Достоевский и русская музыка» расскажет о музыкальных пристрастиях писателя и его героев. Лауреат международных конкурсов Федор Тарасов исполнит русские песни, старинные романсы и популярные оперные арии.

Также на фестивале состоится презентация новой книги «Даровое Достоевских в письмах и воспоминаниях. 1832-1852». Директор музея Кирилл Кондратьев расскажет о роли архивных документов в открытии «неизвестного Достоевского».

Начало фестиваля в 13:00. Дети до 14 лет могут посетить мероприятие бесплатно. Билеты можно приобрести по ссылке.

Адрес: Московская область, городской округ Зарайск, деревня Даровое, дом 1А.