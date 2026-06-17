В музее «Усадьба Лукутиных» открылась выставка работ Ольги Филатовой

В Музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных», расположенном в городском округе Мытищи, начала свою работу выставка под названием «Вкус жизни». На ней представлено творчество художницы Ольги Филатовой, выпускницы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Проект осуществляется при поддержке фабрики Федоскино, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке представлено более ста живописных работ, выполненных в ярких цветах. Ольга Филатова работает в различных жанрах и техниках, черпая вдохновение из своих путешествий. Через свои произведения она делится с посетителями впечатлениями, отражая не только внешнюю красоту, но и внутреннюю энергетику изображаемого.

Особенностью экспозиции стало сочетание живописных оригиналов и их воплощений на федоскинских шкатулках. Мастера фабрики сумели передать на лаковой поверхности глубину многослойного письма, мерцание перламутра и блеск золота.

Выставка будет открыта для посещения до 30 августа. Адрес музея: Московская область, городской округ Мытищи, село Федоскино, улица Лукутинская, строение 7.