В музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» откроют окно в эпоху балов

В музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское», который является филиалом Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», расположена выставка «Средь шумного бала, случайно…». Предметы светской жизни русского дворянства». Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, на выставке представлены 230 предметов из личных коллекций членов Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров Светланы Антоновой и Алексея Васютинского.

Посетители усадьбы смогут увидеть вещи, связанные с общественной и частной жизнью дворян, а также аксессуары, которые рассказывают о правилах бального гардероба. Кроме того, на выставке представлены предметы интерьера, которые иллюстрируют обстановку бальных залов дворянских домов. Атмосферу той далекой эпохи дополняют портреты исторических личностей и жанровые композиции с изображением балов на гравюрах XVIII–XIX веков.

Также на выставке можно увидеть коллекцию вееров, созданных талантливыми художниками и виртуозными резчиками Франции, Англии, Голландии, Китая и России. Среди экспонатов — раритетное бальное платье фрейлины царицы Александры Федоровны, изготовленное в 1896 году, мужской наряд — сюртук голубого цвета и жилет из белого шелка с золотой цветочной вышивкой 1770–1780-х годов, а также девичий костюм 1830–1840-х годов.

Выставка будет работать до 4 сентября 2026 года.

Подробная информация на сайте музея «Усадьба Лопасня-Зачатьевское»: https://chekhovmuseum.com/posters/5097?page=2.