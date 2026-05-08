Школьница из Подмосковья стала призером конкурса исследовательских проектов

7 мая в Музее Победы прошла церемония награждения победителей и призеров Международного конкурса сочинений и Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». В мероприятии принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Лучшие работы представили 92 школьника и студента колледжей. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул важность сохранения исторической памяти и изучения подрастающим поколением подлинных документов об ужасах нацизма.

Среди призеров заключительного этапа Всероссийского конкурса исследовательских проектов — ученица 8 класса гимназии № 15 Орехово-Зуевского городского округа Анна Бабкина. Ее проект «Фашизм против детства: что говорят документы и свидетельства очевидцев» раскрывает тему планирования и реализации геноцида нацистской Германией в СССР. Руководителем проекта выступила учитель истории и обществознания Анна Серова.

В церемонии участвовали более 200 человек. Почетными гостями стали представители различных министерств, Совета Федерации, Государственной Думы, Поискового движения России, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ и других организаций. После награждения участники посетили экскурсии по экспозициям Музея Победы.