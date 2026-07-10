Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начался в Истре

На открытой площадке музея «Новый Иерусалим» в Истре открылся ежегодный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». В этом году он проходит в девятый раз и включает пять концертов под открытым небом.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что фестиваль задумывался как яркое культурное событие Подмосковья и что символично открывать его в День семьи, любви и верности. Он подчеркнул продуманность и выверенность программы фестиваля, а также высокое качество резидентов — симфонических коллективов и солистов, многие из которых известны на мировом уровне.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» 2026 года посвящен 120-летию со дня рождения выдающегося композитора ХХ столетия Дмитрия Шостаковича. Программа фестиваля раскрывает художественный контекст, в котором появлялись его сочинения: наряду с музыкой самого Шостаковича она включает произведения его предшественников и современников.

На торжественном открытии генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко поблагодарила Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры и туризма Московской области за возможность проведения фестиваля и обратилась с приветственной речью к участникам и гостям.

Художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский отметил, что в этом году центральное место в программе занял юбилей Дмитрия Шостаковича. Пройденный путь дорог ему не только концертами, но и многогранными темами, которые они смогли раскрыть.

В программе концерта-открытия в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова прозвучало произведение Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе». Также был исполнен Первый концерт для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича. Солистом выступил виолончелист с мировым именем, профессор Московской консерватории Александр Рудин.

Завершился первый день музыкального фестиваля одним из самых масштабных и знаменитых сочинений Дмитрия Шостаковича — Пятой симфонией.

Программа фестиваля и билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».