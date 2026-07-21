В музее «Новый Иерусалим» прошла выставка «Лаки. Большая история в миниатюре»

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что выставка «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» была торжественно открыта 27 ноября 2025 года. Она приурочена к 230-летию Федоскинского промысла, который занимает одно из ведущих мест в истории русского декоративно-прикладного искусства. За время работы выставку посетили 65,9 тысячи человек.

Экспозиция заняла три зала общей площадью около 1500 квадратных метров. На ней было представлено порядка 300 произведений лаковой миниатюрной живописи — работы более чем 50 известных российских и советских художников.

В проекте принимали участие Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Ивановский областной художественный музей, Государственный музей Палехского искусства, Государственный музей Холуйского искусства, Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ им. Ф. И. Тютчева и частные коллекционеры.

К выставке была подготовлена специальная программа мероприятий для посетителей разного возраста. Состоялись сборные и индивидуальные экскурсии, тематические лекции, интерактивные программы и мастер-классы. Желающие могли исследовать экспозицию с помощью аудиогида.

Также с 7 по 19 апреля в пространстве выставки прошел второй очный этап Подмосковной олимпиады для школьников по направлению «История и музеи». В нем приняли участие порядка четырех тысяч учащихся 7–11 классов образовательных организаций региона.

Кроме того, в январе Музей «Новый Иерусалим» принял делегацию учащихся Национальных школ из Объединенных Арабских Эмиратов. Для них провели экскурсию по выставке «Лаки. Большая история в миниатюре». Гостей познакомили с культурным наследием России через призму промысла лаковой миниатюры.

А в центре Истры работает стендовая выставка, на которой размещены 23 фотографии произведений искусства из экспозиции «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». Это часть проекта «Искусство ближе», организованного при участии администрации муниципального округа Истра.