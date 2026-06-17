В музее «Новый Иерусалим» пройдет лекция о Романовых

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» 27 июня состоится лекция «Романовы в Новом Иерусалиме». На лекции участники узнают о роли династии Романовых в истории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

Лекция пройдет в разделе постоянной экспозиции «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры XVII–XXI веков». Посетители смогут увидеть подлинные артефакты, старинные предметы из монастыря и шедевры живописи.

Ведущий научный сотрудник исторического отдела музея Наталья Солохина расскажет о царственных особах, которые бывали в монастыре и покровительствовали ему. Слушатели узнают о роли царевны Татьяны Михайловны в сложные для монастыря годы и о последствиях реформ Екатерины II на феодальных владениях и статусе обители.

После лекции посетители смогут самостоятельно пройти по залам экспозиции и посмотреть видеоролик об истории Нового Иерусалима с масштабной проекцией на объемный макет монастыря.

Начало лекции в 13:30. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация размещена на сайте Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».