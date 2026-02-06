В Музее «Новый Иерусалим» открылась выставка к 195-летию Саврасова

В музее «Новый Иерусалим» начала работу выставка «Саврасов и тишина». Она посвящена 195-летию со дня рождения Алексея Саврасова — одного из главных живописцев русской школы и основоположника лирического пейзажа.

Экспозиция демонстрирует многогранность творчества художника, его эксперименты и новаторство. Проведены параллели с произведениями других эпох.

Всего в экспозиции представлено 66 работ: картины самого Саврасова, полотна пейзажистов XIX–XXI веков и произведения современных авторов, работающих в формах инсталляции и видеоарта.

Выставка пользуется большой популярностью. Гости приезжают из разных городов, среди них студенты, искусствоведы, эксперты, ценители живописи и просто любители прекрасного.

Студентка из Москвы Дарья Синдеева приехала на выставку вместе с подругой. Она учится на дизайнера и считает, что посещение выставки поможет ей в будущей работе. Дарья отмечает в работах мастеров общность изображения: на картинах больше неба, чем земли.

Сотрудники музея подготовили музыкальную программу к выставке. Концерты будут проходить по субботам в 17:00. Первый концерт «Передвижник и подвижники» состоится 21 февраля. Он будет посвящен эпохе великих перемен в русском искусстве XIX века. В исполнении солиста Василия Соколова и пианиста, доцента Московской консерватории Сергея Главатских, гости музея услышат шедевры Мусоргского, Глинки, Бородина.