В музее «Новый Иерусалим» откроется выставка картин воспитанников детских домов

31 мая в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре откроется благотворительная выставка «Когда же наступит завтра?». Она станет частью художественного проекта «Дети солнца».

На экспозиции будут представлены 25 картин, написанных воспитанниками детских домов и интернатов из России и Белоруссии. Юные художники работали в соавторстве с известным художником-абстракционистом Сергеем Дасом.

Каждая картина сопровождается QR-кодом с информацией об авторе и истории создания работы. Живописные абстракции стали инструментом самовыражения и диалога со временем и внутренним миром.

По завершении выставки состоится благотворительный аукцион. Собранные средства направят в помощь детским домам и интернатам — участникам проекта.

Выставка будет открыта до конца лета. Вход бесплатный.