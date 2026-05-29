В музее «Новый Иерусалим» откроется выставка картин воспитанников детских домов
31 мая в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре откроется благотворительная выставка «Когда же наступит завтра?». Она станет частью художественного проекта «Дети солнца».
На экспозиции будут представлены 25 картин, написанных воспитанниками детских домов и интернатов из России и Белоруссии. Юные художники работали в соавторстве с известным художником-абстракционистом Сергеем Дасом.
Каждая картина сопровождается QR-кодом с информацией об авторе и истории создания работы. Живописные абстракции стали инструментом самовыражения и диалога со временем и внутренним миром.
По завершении выставки состоится благотворительный аукцион. Собранные средства направят в помощь детским домам и интернатам — участникам проекта.
Выставка будет открыта до конца лета. Вход бесплатный.