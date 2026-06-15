В музее Железнодорожного представили уникальный экспонат, связанный с трагедией на Ходынском поле

В краеведческом музее города Железнодорожный 15 июня состоялась презентация уникального экспоната — коронационного стакана, который напоминает о трагических событиях, произошедших во время празднования коронации Николая II в 1896 году.

Экспонат изготовлен из металла, покрыт белой эмалью с синими и красными узорами. В декоре присутствуют государственный герб (двуглавый орел) и вензеля Николая II с Александрой Федоровной. Ко дню коронации было подготовлено 400 тысяч подарочных наборов, каждый из которых включал памятную кружку с королевскими вензелями, сайку, колбасу, пряник и мешочек со сладостями. Однако из-за страшной давки, произошедшей утром 18 мая на Ходынском поле, большинство этих подарков так и не достигли своих получателей. По официальным данным, в той трагедии погибло около 1400 человек, хотя по некоторым оценкам число жертв могло достигать 4000.

Как рассказала директор музея Наталья Сотникова, стакан появился в фондах благодаря основателю музея Александру Шушерову. Экспонат одним из первых попал в музей, открывшийся в 1970 году. Выставка собиралась с помощью энтузиастов и жителей города, вдохновленных Шушеровым. Он стал первым директором музея и передал ему множество экспонатов, документов и фотографий.