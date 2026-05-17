В музее города Верея открылась выставка о моде XX века

В Верейском историко-краеведческом музее начала работу выставка «С иголочки», посвященная моде 1960–1980-х годов. Посетители смогут увидеть не только одежду тех лет, но и живую историю, где каждая вещь хранит дыхание времени.

Директор музея Александра Печкурова рассказала, что экспозиция отражает не только моду, но и процесс создания одежды. Люди заказывали наряды в ателье и шили дома, самостоятельно делая эскизы.

Выставка разделена на четыре тематические зоны: «Мастерская», «Будни и дети», «Мечта и стиль» и «Праздник». Особую гордость вызывает раздел, посвященный знаменитым верейским джинсам, которые выпускались на местной фабрике и стали символом свободы и стиля.

Значительная часть предметов представлена из фондов музея, но местные жители также активно помогли в оформлении. Они предоставили свои семейные реликвии — свадебные платья разных периодов. Одно из платьев, 1978 года, особенно примечательно: оно принадлежит паре, ныне живущей вместе уже 48 лет.

Для посетителей проведут мастер-класс, на котором можно будет создать яркие сувениры — композиции из семян на магнитной основе. Александра Печкурова пояснила, что в ходе этого занятия гости узнают об удивительной жительнице Вереи — Зинаиде Тимофеевне Кореневой. Она более 40 лет проработала учительницей русского языка и литературы в местной школе и оставила после себя уникальную коллекцию картин, выполненных в технике мозаика из семян.

Выставка «С иголочки» будет работать до 22 мая.