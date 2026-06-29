Спецтехнику для ухода за футбольными полями передали в 8 округам Подмосковья

Муниципалитеты Московской области получили специализированную технику для обслуживания спортивных объектов с искусственным покрытием. Первая партия тракторов уже поступила в Дмитров, Клин, Сергиев Посад и другие города.

Программа обновления парка техники стартовала в Подмосковье. Первыми обладателями новых машин стали модернизированные по областной программе стадионы в Дмитровском, Пушкинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Рузском округах, а также в Луховицах, Воскресенске и Клину.

Футбольное поле в Луховицах (стадион «Авиатор») обновили в 2023 году. Работы на стадионах в Пушкино (ФСК «Пушкино»), Клину (стадион «Химик»), Дмитрове (стадион «Торпедо»), Воскресенске (стадион «Горняк»), Сергиевом Посаде (в микрорайоне «Ферма») и Рузе (стадион «Урожай») выполнили в 2024 году, а в Волоколамске (стадион «Центральный») — в 2025-м.

Тракторы оснащены навесным оборудованием для комплексного обслуживания искусственных полей: щетками для очистки поверхности, разбрасывателями для равномерного распределения резиновой крошки, мусороподборщиками для удаления крупных загрязнений и разуплотнителями для восстановления упругости покрытия. Это позволит оперативно восстанавливать поле после матчей и поддерживать игровые характеристики покрытия на профессиональном уровне в течение всего сезона.

В ближайшее время ожидаются поставки ратраков — специализированных снегоуплотнительных машин для подготовки и содержания лыжных трасс. Техника будет направлена в Одинцовский городской округ и городской округ Дубна. Ратраки обеспечат качественную подготовку лыжных маршрутов, что особенно важно в зимний сезон для проведения соревнований и комфортных занятий спортом.

В 2027–2028 годах технику получит еще ряд муниципалитетов региона. Мероприятие реализуется в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья» и в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».