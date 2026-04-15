В техникуме имени Королева открылся чемпионат «Абилимпикс»

14 апреля в техникуме имени С. П. Королева в Королеве состоялось открытие соревновательных площадок XII Московского областного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Чемпионат проходит под девизом «Каждая победа начинается с мечты!». Участниками стали школьники, студенты и специалисты.

Конкурсные испытания организованы по трем востребованным компетенциям: «Слесарное дело», «Гончарное дело», «Облицовка плиткой». Школьники могут сделать первый шаг в профессию, студенты — подтвердить уровень квалификации, а специалисты — обменяться опытом и привлечь внимание работодателей региона.

Экспертное жюри, в состав которого вошли педагоги техникума и представители профильных предприятий, оценивает точность выполнения заданий, соблюдение технологий и правил техники безопасности.

Победители регионального этапа представят Московскую область на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.