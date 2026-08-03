В Можайском техникуме стартуют курсы для операторов токарного станка с ЧПУ и токарей-универсалов

Можайский техникум в партнерстве с компанией «Инсталл Профи» запустил четырехмесячные курсы по подготовке операторов токарного станка с ЧПУ и токарей-универсалов. Это решение направлено на удовлетворение потребности предприятий Московской области в квалифицированных специалистах.

Программа предусматривает возможность целевого обучения по договору с работодателем. Курсы организованы так, что участники могут учиться без отрыва от основной работы, сохраняя свой заработок.

Обучение будет проходить на современном оборудовании, что позволит учащимся приобрести практические навыки работы с актуальными технологиями. По завершении курсов участникам гарантировано трудоустройство с полным социальным пакетом.

Записать на курсы и получить дополнительную информацию можно по телефону Можайского техникума: 8 (496) 38-26-603.