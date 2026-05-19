В Можайском техникуме идет капитальный ремонт

В городе Можайск, на улице Мира, д. 95А, продолжается масштабное обновление второго корпуса Можайского техникума. Специалисты активно проводят капитальный ремонт здания.

На данный момент подрядчики уже завершили ремонт кровли и приступили к монтажу вентилируемого фасада. Они также меняют окна и устанавливают в них противопожарные отсечки. Внутри здания специалисты залили большую часть полов, оштукатурили стены и прокладывают инженерные коммуникации. На следующей неделе строители начнут чистовую отделку помещений. На объекте работает 60 специалистов.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Молодежь и дети».

Завершить все работы планируют в сентябре. После ремонта в пятиэтажном здании площадью 6 400 квадратных метров появятся современные мастерские, лаборатории, теоретические классы, раздевалки и вспомогательные помещения. Корпус оснастят новой мебелью и передовым оборудованием.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория: здесь появятся спортивная площадка, беговые дорожки с трибунами, а также проведут озеленение.