Школу «Созвездие Вента» в Можайске откроют после капремонта в сентябре

В деревне Мокрое Можайского округа завершился капитальный ремонт школы «Созвездие Вента». Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Работы провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Строители обновили фасад и входную группу здания школы 1969 года постройки. Также были проведены кровельные и отделочные работы внутри помещений. Заменили инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта завезли новую мебель и благоустроили территорию вокруг школы.

Обновленная школа откроется 1 сентября 2026 года.