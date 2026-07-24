Школу «Созвездие Вента» в Можайске капитально отремонтируют к сентябрю

В деревне Мокрое Можайского округа продолжаются работы по капитальному ремонту школы «Созвездие Вента». На данный момент готовность объекта превысила 75%, как сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

На объекте задействовано более 50 человек и 5 единиц техники. Строители завершили чистовую отделку внутренних помещений, проложили электрические сети и слаботочные системы во всех классах и коридорах. Эти системы необходимы для работы интернета, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации.

Также полностью смонтирована и подготовлена к эксплуатации сантехника. Сейчас рабочие укладывают напольное покрытие, монтируют осветительные приборы и подключают розетки с выключателями. Параллельно завершается монтаж вентилируемого фасада и ведутся работы на прилегающей территории: засеян газон и уложено свежее асфальтовое покрытие.

Работы по капитальному ремонту ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.