В Можайске 14 июня временно перекроют дороги из-за велозаезда

Фото: Минтранс Подмосковья

В Можайском округе в воскресенье, 14 июня, пройдет велозаезд Gran Fondo Russia. В связи с этим с 8:30 до 16:30 будет перекрыто движение транспорта на нескольких региональных дорогах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение временно ограничат на участках пяти дорог:

На время ограничений изменится работа трех автобусных маршрутов:

Будьте внимательны, планируйте маршрут заранее с учетом временных ограничений.

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