В Можайске 14 июня временно перекроют дороги из-за велозаезда
В Можайском округе в воскресенье, 14 июня, пройдет велозаезд Gran Fondo Russia. В связи с этим с 8:30 до 16:30 будет перекрыто движение транспорта на нескольких региональных дорогах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Движение временно ограничат на участках пяти дорог:
- Можайское шоссе — ст. Бородино с нулевого по 0,5 км и со 2,1 по 2,8 км;
- Можайское шоссе с 27 по 32,4 км;
- Можайское шоссе — Псарево — Семеновское с нулевого по 3,8 км;
- Семеновское — Шевардино — Валуево с нулевого по 5 км;
- Бородино — Колоцкое с нулевого по 3 км.
На время ограничений изменится работа трех автобусных маршрутов:
- не будут курсировать автобусы по маршрутам № 23 «Можайск — Бородино» и № 27 «Можайск — Бабынино»;
- автобусы маршрута № 56 «Можайск — Поречье» проследуют по измененной схеме движения по Минскому шоссе.
Будьте внимательны, планируйте маршрут заранее с учетом временных ограничений.